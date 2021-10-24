‹كتائب المهندس› .. ميليشيا مسلحة جديدة في العراق

أعلن في العراق، عن تشكيل ميليشيا مسلحة جديدة أطلقت على نفسها تسمية «المقاومة الإسلامية كتائب المهندس»، مدعية ارتباطها المباشر برئاسة الوزراء.

وجاء في بيان صادر عن الميليشيا التي تستوحي اسمها من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس الذي قتل في غارة أمريكية استهدفت موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في 3 كانون الثاني 2020 قرب مطار بغداد الدولي: «على خطى شهيدنا المهندس وإيماناً بمشروعه الجهادي والمقاوم نعلن لكم بأننا مشروع جهادي مقاوم كما أراد شهيدنا الحبيب».

أضاف البيان أن، كتائب المهندس «خارج إدارة هيئة الحشد الشعبي وارتباطه مباشر برئاسة الوزراء».

وتابع «مهمتنا هي الدفاع عن العراق وعن نظام العراق السياسي من دون التدخل في قرارات الدولة وسنكون اليد الضاربة لحفظ والاستقرار جنباً إلى جنب مع جيش العراق وقواته الأمنية البطلة».

ومضى بالقول: «سنعلن لكم تباعاً عن القرارات والأوامر لجنودنا وكذلك سنعلن عن قيادتنا وعن كل ما يرتبط بهذا التشكيل».