أكتوبر 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شاهد.. محافظ ايراني يتسلم منصبه بـ”صفعة” قوية على وجهه

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فى :أخبار عــامة
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(شاهد) قاتل سابقاً في سوريا .. محافظ ايراني يتسلم منصبه بـ”صفعة” قوية على وجهه

لقى الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران ، زين العابدين رضوي “صفعة” على وجهه أمام عدسات الكاميرات أثناء حفل تنصيبه .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، يوم السبت ، تسجيلاً مصوراً أظهر شخصاً يخرج فجأة إلى المنصة التي يعتلي عليها رضوي، ويوجه صفعة قوية له على وجهه.

وذكرت حسابات إيرانية عبر موقع “تويتر” أنه عسكري في قسم “حرس عاشوراء” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني” ، فيما أفادت مصادر أخرى إن الشخص الذي وجه الصفعة ربما كان مرشحاً لذات المنصب، مشيرةً إلى أن بعض المواقع الإيرانية نوهت الى أن “سبب الصفعة هو خلاف شخصي”.

ونادراً ما تخرج هكذا لقطات من إيران، التي تحرص منذ سنوات على تصدير صورة غير مهتزة لـ” الحرس الثوري الإيراني” والضباط والمسؤولين فيه.

 

ويعتبر زين العابدين رضوي الذي تلقى الصفعة أحد المقاتلين والمحاربين القدامى في الحرب العراقية الإيرانية بحسب وسائل إعلام إيرانية ، كا قاتل في سورية الى جانب نظام الاسد في الأيام الأولى للثورة السورية حيث تم القبض عليه من قبل داعش مع العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين أطلق سراحهم لاحقاً ، بدعم من الرئيس الأسبق أحمدي نجاد ووساطة قطرية تركية .

فيما قال ناشطون إيرانيون إن رضوي كان يشغل منصب بارزاً في الحرس الثوري الإيراني ، حيث كان يحمل رتبة عميد في “فيلق عاشوراء”.

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