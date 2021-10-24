شاهد.. محافظ ايراني يتسلم منصبه بـ”صفعة” قوية على وجهه

(شاهد) قاتل سابقاً في سوريا .. محافظ ايراني يتسلم منصبه بـ”صفعة” قوية على وجهه

لقى الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران ، زين العابدين رضوي “صفعة” على وجهه أمام عدسات الكاميرات أثناء حفل تنصيبه .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، يوم السبت ، تسجيلاً مصوراً أظهر شخصاً يخرج فجأة إلى المنصة التي يعتلي عليها رضوي، ويوجه صفعة قوية له على وجهه.

مشهد الصفعة هذا كان خلال مراسم تسلّم مُحافظ أذربيجان الشرقية في #ايران لمنصبه وبحضور وزير الداخلية.

وبحسب البعض فإن "المصفوع" عميد متقاعد في الحرس الثوري ومن صَفَعه عسكري في الحرس أيضا تحديدا في قسم "حرس عاشوراء" وربما كان مرشحا لذات المنصب ونقلت المواقع أن سبب الصفعة خلاف شخصي. https://t.co/eEGsxuSDfr — farah alzaman فرح الزمان شوقي (@farah_alzaman) October 23, 2021

وذكرت حسابات إيرانية عبر موقع “تويتر” أنه عسكري في قسم “حرس عاشوراء” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني” ، فيما أفادت مصادر أخرى إن الشخص الذي وجه الصفعة ربما كان مرشحاً لذات المنصب، مشيرةً إلى أن بعض المواقع الإيرانية نوهت الى أن “سبب الصفعة هو خلاف شخصي”.

ونادراً ما تخرج هكذا لقطات من إيران، التي تحرص منذ سنوات على تصدير صورة غير مهتزة لـ” الحرس الثوري الإيراني” والضباط والمسؤولين فيه.

Bugün Tebriz'de tokat yiyen Devrim Muhafizleri Generalı Abdin Horrem ,Suriye olaylarının ilk günlerinde Suriyede gözaltına alınmıştı ancak CB Ahmedinejadın iateği ve Katar -Türkiye arabulucuğuyla serbest bırakılmıştı https://t.co/uWt6HsIwyG — Elyar Türker(Makuyi) (@ElyarMakuyi) October 23, 2021

ويعتبر زين العابدين رضوي الذي تلقى الصفعة أحد المقاتلين والمحاربين القدامى في الحرب العراقية الإيرانية بحسب وسائل إعلام إيرانية ، كا قاتل في سورية الى جانب نظام الاسد في الأيام الأولى للثورة السورية حيث تم القبض عليه من قبل داعش مع العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين أطلق سراحهم لاحقاً ، بدعم من الرئيس الأسبق أحمدي نجاد ووساطة قطرية تركية .

فيما قال ناشطون إيرانيون إن رضوي كان يشغل منصب بارزاً في الحرس الثوري الإيراني ، حيث كان يحمل رتبة عميد في “فيلق عاشوراء”.