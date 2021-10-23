مقرب من رئيس الطريقة الكسنزانية يعتدي بالضرب المبرح على صحفي في السليمانية

أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين يوم السبت تعرّض الصحفي محمد فاتح الى الضرب من قبل أحد المقرّبين من رئيس الطريقة الكسنزانية نهرو الكسنزاني في محافظة السليمانية، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقل ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية في كوردستان صلاح حسن بابان عن الصحفي محمد فاتح قوله: اعتدى عليّ الدكتور هژار محمد وهو أحد المقربين جداً من رئيس الطريقة الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو الكسنزان بالضرب لأكثر من مرّة، مما اضطرني الى تقديم استقالتي من عملي كـ”صحفي” خاص للشيخ نهرو.

وأشار الصحفي الكوردي الى أنه وقع خلاف مع الدكتور محمد أثناء اقامة مناسبة المولد النبوي للإشراف على آلية تنظيم الصحفيين في مقر رئاسة الطريقة الكسنزانية في السليمانية، الا انه اعترض وقال له انا الذي اشرف على الصحفيين، وعندما ناقشه الصحفي محمد فاتح قام بضربه لأكثر من مرّة مما أدى الى تعرّضه لكدمات وجروح في ساقيه.

وتعرّض الصحفي الكوردي – حسب قوله- للتهديد لأكثر من مرة من قبل الشخص المذكور وأمام رئيس الطريقة الكسنزانية وأيضاً قام بطرده مع وكالة اخبارية محلية، وعلى اثر ذلك قدّم الصحفي المقرب من الشيخ نهرو الكسنزان محمد فاتح استقالته من عمله، وقام أيضاً برفع دعوى قضائية ضد هژار محمد.