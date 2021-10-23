تحالف العامري يلوح بالتصعيد والزج بالمزيد من أنصار “التنسيقية” لرفض نتائج الانتخابات

حذر تحالف “الفتح”، بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، من عدم الإسراع في تنفيذ مطالب القوى السياسية والشعبية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع في عموم مناطق ومدن العراق.

وقال القيادي في التحالف أبو ميثاق المساري، لوكالة شفق نيوز، ان “الأمور مرشحة للتصعيد، خصوصاً مع رفض مفوضية الانتخابات، تنفيذ مطالب القوى السياسية والشعبية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع في عموم العراق، وهذا الأمر يؤكد وجود تزوير وتلاعب في النتائج”، حسب تعبيره.

وبين ان “الخيارات الحالية كثيرة أمام الإطار التنسيقي وقوى تحالف الفتح، كما ان الاصرار على رفض إعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع، سوف يدفع القوى السياسية والشعبية الى المطالبة بإلغاء كل الانتخابات المبكرة”.

وكان تحالف الفتح الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق، قد أعلن رفضه النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما يواصل أنصاره المعتصمين عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، التلويح بالتصعيد ما لم تتبع المفوضية آلية العد اليدوي لمحطات الاقتراع.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية فقد حصد تحالف الفتح 14 مقعدا، فيما كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعدا.

يذكر أن تحالف الفتح شارك في الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري بـ61 مرشحاً مقسماً على 60 دائرة انتخابية وتتوزع على 15 محافظة عراقية.