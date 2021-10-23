توضيح حول أنباء وفاة التمساح الوحيد في العراق

نفت “التقنية من أجل السلام”، السبت،الانباء التي تحدثت عن وفاة التمساح الوحيد في العراق.

ونشرت صفحة “التقنية” المعنية بمراقبة وسائل التواصل، (23 تشرين الأول 2021)، توضيحا بشأن الأخبار التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوفاة التمساح الوحيد الموجود في البلاد.

وقال الصفحة، تم تداول خبر مزيف والذي جاء بالنص الاتي “خسارة كبيرة وفاة التمساح الوحيد في العراق في متنزه الزوراء بعد اطعامه كميات كبيرة من الخبز اليابس”.

وأوضحت أن “حقيقة الصورة تعود لاحد التماسيح التي ماتت في شهر تموز الماضي في حضيرة الحيوانات (موستالاند) في ولاية مستغانم بالجزائر”.

وأضافت أن “دائرة المتنزهات والتشجير – متنزه الزوراء نوهت عبر منشور على الصفحة الرسمية في موقع فيس بوك بتاريخ 15 تموز الماضي إلى حقيقة الصورة المتداولة بانها لاتمت لحيوانات حديقة الزوراء بصلة، حيث اكدت الدائرة على ان التماسيح في متنزه الزوراء بخير وتنعم بالصحة”.

وأشار توضيح الصفحة إلى أن “دائرة المتنزهات قامت اليوم بالتنويه الى حقيقة الخبر مرة اخرى عبر الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك مؤكدين مرة اخرى ان الخبر لايمت لحيوانات المتنزه بصلة”.

ولفتت التقنية من اجل السلام، إلى أنها “سبق وأوضحت حقيقة الآمر في منتصف تموز الماضي”.

فيما ارفقت مصادر وروابط المنشورات المزيفة.