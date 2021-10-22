كورونا كوردستان.. 21 وفاة وأكثر من ألف إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 21 وفاة وأكثر من الف اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ان مختبراتها اجرت 8187 فحصا خلال 24 ساعة، اسفرت عن اكتشاف 1076 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى تعافي 1406 مرضى من الوباء خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى وفاة 21 مصابا.

وتابعت الوزارة بالقول إن اجمالي الاصابات بالاقليم وصل إلى 354981 حالة منذ ظهور الوباء، بينها 6237 وفاة، و 332046 حالة شفاء.