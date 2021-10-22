العراق.. 1846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1846 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة (22 تشرين الأول 2021)، أنها سجلت 1846 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع محافظات ومدن العراق.

وبهذه الإصابات الجديدة يصل العدد الكلي للإصابات بكورونا في العراق الى 2043963 إصابة.

وسجلت الوزارة 26 حالة وفاة جيدة بالفيروس، خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 22901 حالة، منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

اما حالات الشفاء الجديدة من كورونا فبلغت 2669 حالة، وبهذا يبلغ عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس 1982232 شخصاً في جميع انحاء العراق.