خبير مياه: الشكوى الدولية ضد إيران لن تأتي بنتيجة .. هذا ما يجب فعله

أكد الخبير الدولي بملف المياه عزام علوش، أن قيام العراق برفع شكوى دولية ضد إيران بسبب التنازع معها على حصته المائية لن يأتي بنتائج ملموسة، حيث أن هكذا قضايا يتطلب حسمها وقت طويل، إلى جانب عدم وجود ضامن لتطبيق إيران للقرارات الدولية بهذا الصدد، إذ توجد عدة قرارات دولية تجاه دول مختلفة على مر التاريخ، ولم يطبق منها شيء.

ورأى علوش في حديث لـ (باسنيوز)، أن «العراق عليه حسم هذا الملف بالمفاوضات المباشرة مع إيران، وهو لديه عدة ملفات مهمة للتفاوض والضغط بهذا الاتجاه، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، إلى جانب ملفات أخرى».

مبيناً بأن «مياه نهري الفرات ودجلة يمكن أن تكفي كافة الدول (العراق، تركيا، إيران، سوريا) في حال تمت إدارة هذا الملف بشكل مشترك ومنصف بين هذه الدول، وهذا أيضاً يكون بخوض مباحثات مباشرة مع تلك الدول للوصول إلى الاتفاق المشترك».

وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية، الخميس، أنها طالبت وزارة الخارجية بتقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد إيران؛ بسبب سياساتها.

وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، في لقاء تلفزيوني، إن «الشكوى قدمت ضد إيران لدى محكمة العدل الدولية ولدى منظمة حقوق الإنسان؛ بسبب عدم مشاركتها العراق الضرر بعكس تركيا وسوريا».

وأضاف أن «إيران احتفظت بالمياه رغم شحتها داخل خزاناتها، ولم تفكر بمنح العراق جزءاً من تلك المياه التي تبخر الكثير منها بسبب ارتفاع درجات الحرارة».

وأوضح الحمداني، أن «مسألة تقاسم الضرر تتبع الموازين الدولية فقد انحصرت الأمطار في كل المنطقة والجميع أصابهم الضرر».

وأشار إلى أن «الوزارة قامت بتوجيه الكتب الخاصة بالشكوى إلى الخارجية العراقية والرئاسات الثلاث».

واختتم الوزير بالقول، إن «تقديم الشكوى هو الحل الوحيد الذي بقي أمام العراق بسبب تعامل إيران وفشل الجهود الدبلوماسية للجلوس معها».