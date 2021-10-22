إعدام 24 متهماً بإشعال الحرائق في غابات الساحل في سوريا

اعلنت وزارة العدل السورية إعدام 24 شخصا أدينوا بإشعال حرائق غابات خلفت قتلى خلال العام الماضي.

وأفاد بيان للوزارة بأن 11 آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد و5 قاصرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما.

ووصف البيان المدانين بأنهم مجرمون ارتكبوا “أعمالا إرهابية”.

وبحسب البيان فقد اعترفوا بإشعال الحرائق في المناطق الساحلية الجبلية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2020، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت الوزارة إن السلطات المحلية وثقت ما مجموعه 187 حريق غابات بالقرب من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة أثرت على 280 بلدة وقرية. وأضافت أنها دمرت 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و11 ألف هكتار من أراضي الغابات.

وأصبحت حرائق الغابات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حدثا سنويا متكررا بسبب تغير المناخ، مما يزيد من مخاطر الطقس الحار والجاف الذي من المحتمل أن يغذي الحرائق.