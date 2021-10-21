مسرور بارزاني يبحث مع السفير البريطاني تنفيذ اتفاق سنجار

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، أهمية تنفيذ اتفاق سنجار المبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، الى جانب عدّة ملفات تحظى باهتمام الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان للسفير البريطاني، اليوم الخميس (21 تشرين الأول 2021)، في مدينة أربيل.

وبحث الطرفان الوضع القائم في العراق بعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، كذلك سبل تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأعرب بارزاني عن أمله بأن تسهم نتائج الانتخابات في استقرار الوضع العراقي، وحل القضايا الجوهرية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

رئيس إقليم كوردستان ناقش في لقائه مع السفير البريطاني، سبل تنفيذ الإصلاحات في وزارة البيشمركة والتصدي لمخاطر “إرهابيي” داعش، وكذلك أهمية تطبيق اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة.

ويرتبط إقليم كوردستان بعلاقات طيبة ووثيقة من المملكة البريطانية.

وفي أيلول الماضي قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة رسمية الى العاصمة البريطانية لندن، اجتمع خلالها مع رئيس الحكومة البريطاني ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين في البلاد.

وناقش رئيس إقليم كوردستان خلال زيارته إلى بريطانيا “أوضاع العراق وسبل تطوير العلاقات مع بريطانيا”، فيما كان “موضوع داعش محوراً رئيساً لمحادثات بارزاني مع المسؤولين البريطانيين.

ونقل بارزاني تأكيد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على “دعمه لاستقرار وأمن وتقدم العراق وإقليم كوردستان خاصة”، مشددا على أن “بريطانيا ستواصل دعم العراق وإقليم كوردستان”.