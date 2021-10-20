العراق يسجل 1388 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1388 إصابة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء (20 تشرين الأول 2021)، تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بالعراق بسبب فيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للوفيات جراء كورونا 22836 حالة.

كما سجلت الوزراة 1388 إصابة جديدة بكورونا، خلال 24 ساعة، وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع عدد المصابين بالفيروس الى 2040235 شخصاً منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وبالمقابل، ذكرت وزارة الصحة تسجيل 2938 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس في انحاء العراق 1976907 شخصاً حتى الآن.