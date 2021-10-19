فاضل ميراني: يجب وضع شخص مناسب لمنصب رئاسة الجمهورية

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، اليوم الثلاثاء، انه يجب اختيار شخص مناسب ليشغل منصب رئاسة العراق.

وجاء حديث سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير الحزب الشيوعي كاوا محمود، في اربيل.

وشدد ميراني على أهمية أن تذهب القوى السياسية الكوردستانية الى بغداد وقد وحدت صفوفها واتفقت على الاشخاص الذين سيتسلمون المناصب التي من حصة اقليم كوردستان، في بغداد.

وقال ميراني ان “الشعب الكوردي هو القومية الثانية في العراق والقومية العربية لديهم منصبان سياديان ألا يحق ان يكون منصب رئيس الجمهورية من حق الكورد؟”.

وقال ميراني ان “منصب رئاسة الجمهورية استحقاق لنا وسنصر على هذا المنصب”.

واشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الى أهمية عدم تكرار أخطاء الماضي والاتفاق على الشخصيات التي ستشغل هذه المناصب قبل الذهاب الى العاصمة بغداد.

واضاف “يجب وضع شخص مناسب لرئاسة الجمهورية وليس شخصا لا فائدة منه”.

ويجري وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ يوم الاثنين مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية في اقليم كوردستان، بدءها مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني والتقى اليوم مع الحزب الشيوعي الكوردستاني لمناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية العراقية ومساعي تشكيل الحكومة العراقية، فضلاً عن سبل توحد الكورد في بغداد.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المرتبة الأولى ثم جاء الاتحاد الوطني ثانياً على صعيد ترتيب القوى الكوردستانية في الانتخابات النيابية.