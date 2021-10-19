قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: سننسق مع أي جهة عراقية تستجيب لاكبر قدر من حقوق شعبنا

بصدد الخطوات اللاحقة بعد اعلان نتائج 10 أكتوبر البرلمانية العراقية والمباحثات بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ، قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الثلاثاء ، ان حزبه سينسق مع الطرف الذي سيستجيب لاكبر قدر من حقوق شعب كوردستان.

د.آراس حسو ميرخان، أوضح لـ(باسنيوز) انه بعد اعلان النتائج الأولية من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدأ الديمقراطي الكوردستاني أولى خطوات التفاوض مع الأطراف السياسية داخل إقليم كوردستان.

مضيفاً ، ان الحزب لن يتوجه الى بغداد للتفاوض مع الأطراف السياسية العراقية قبل اكمال مفاوضاته مع الأطراف الكوردستانية.

وحول اتصالات التيار الصدري مع حزبه ، قال ميرخان ان الديمقراطي الكوردستاني يستقبل أي طرف أو شخصية ولامشكلة لديه في ذلك ، مردفاً ان بإمكان الأطراف التي حصلت على اعداد كبيرة من المقاعد مثل “الكتلة الصدرية” وتحالف “تقدم” والديمقراطي الكوردستاني تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

اقيادي في الديمقراطي الكوردستاني د.آراس حسو ميرخان ، أكد بالقول ان حزبه لن يخطو خطوة واحدة نحو بغداد من دون بقية الأطراف الكوردستانية ، وفي بغداد سينسق مع الطرف الذي سيستجيب لاكبر قدر من حقوق شعب كوردستان.

هذا وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد فاز بـ 33 مقعداً في انتخابات 10 أكتوبر ، وحل رابعاً على مستوى العراق ، والأول على مستوى إقليم كوردستان بزيادة 3 مقاعد عن ما فازت بها كل القوى والاحزاب الكوردستانية التي شاركت في الانتخابات مجتمعة.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين ، وصل وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى مدينة السليمانية والتقى قادة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في لقاءين منفصلين للتباحث بشأن تشكيل جبهة كوردية موحدة داخل البرلمان العراقي المقبل.

وفي الاطار ، زار الوفد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني والحركة الإسلامية والحزب الشيوعي الكوردستاني.

كما من المقرر ان یلتقي الوفد بقیه‌ الاطراف الكوردستانية خلال الايام المقبلة بهدف تحقيق وحدة الصف الكوردستاني قبل الدخول في مباحثات مرتقبة لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في بغداد.