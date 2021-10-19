أكتوبر 19, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بحلول 2023.. دانة غاز تقرر زيادة انتاجها من حقول اقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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بحلول 2023.. دانة غاز تقرر زيادة انتاجها من حقول اقليم كوردستان

بحث وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الثلاثاء، مع ممثلي شركة دانة غاز، مشاريع الكهرباء وتوفير الوقود لمحطات انتاج الكهرباء.

وابدى المدير المخول لشركة دانة غاز وفقا لبيان، “استعداد شركتهم للمساهمة في مشاريع قطاع الكهرباء في الاقليم وخصوصا في مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية”.

وكان رفع مستوى انتاج الغاز الطبيعي قسماً مهماً من المباحثات بين الجانبين.

ومن المقرر انه اعتبارا من بداية عام 2023 ان يتم رفع انتاج شركة دانة غاز من الغاز الطبيعي من حقول اقليم كوردستان، بحسب البيان.

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