البنك المركزي يوضح الأموال الغارقة في فرعه بالموصل

اصدر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، ايضاحاً بشأن الأموال الغارقة في فرعه بالموصل.

وجاء في بيان له، انه “بعد مباشرة البنك المركزي العراقي بإعادة إعمار بناية فرعه في الموصل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى والمتمثلة بإزالة الجزء المتضرر من البناية ورفع الأنقاض.

وخلال العمل بالمرحلة الأولى، تم مفاتحة قيادة عمليات نينوى لتكليف قوة متخصصة لفحص المبنى بما فيه خزائن البنك المطمورة تحت الانقاض، للتأكد من خلوها من أية تهديدات أمنية”.

واشار الى “تشُكيل فريق برئاسة مدير الامن الوطني في المحافظة وعضوية عدد من الجهات الامنية الاخرى اضافة الى مدير عام فرع البنك المركزي العراقي في الموصل”.

واوضح انه “بعد حضور أعضاء اللجنة صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 10 / 2021، الى موقع مبنى البنك المركزي، تم فتح خزائن البنك ووجد عدد من أكياس الاوراق النقدية الغارقة في المياه الجوفية التي تسربت إلى البناية نتيجة الضربة الجوية للمبنى خلال عمليات تطهير المحافظة”.

واكد ان “اللجنة تقوم باستخراج موجودات الخزينة ليتم إيداعها في البنك المركزي حتى انتهاء اجراءات الجرد”.