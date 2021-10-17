الرئيس بارزاني والخنجر: نأمل أن تؤدي النتائج النهائية للانتخابات للاستقرار وتصحيح مسار العملية السياسية

بحث الرئيس مسعود بارزاني، مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، مستجدات نتائج الانتخابات، في الوقت نفسه أعربا عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة تصحيح مسار العملية السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، اليوم الأحد (17 تشرين الأول 2021)، في مصيف صلاح الدين بأربيل.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس بارزاني، بحث الجانبان الأوضاع السياسية للبلاد، وآخر مستجدات نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم 10 تشرين الأول الجاري.

وتطرق الجانبان الى مرحلة ما بعد الانتخابات، معربين عن أملهم بأن تؤدي النتائج النهائية للعملية الانتخابية الى الاستقرار وتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد.

وحصل تحالف عزم في انتخابات مجلس النواب العراقي، على 13 مقعداً برلمانياً.

وقال القيادي بتحالف عزم، رياض السامرائي، يوم الأربعاء (13 تشرين الأول 2021)، إن “نتائج الانتخابات غير منطقية ولا يتقبلها العقل”، مشيراً إلى أنه طالب بإجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، والذي “سيفضي لنتائج غير متوقعة”.

وأضاف أنه “لم تعاد نتائج الدائرة الانتخابية كلها بالعد والفرز اليدوي، لخرجت نتائج مخيفة وغير متوقعة”، عاداً “النتائج التي خرجت بها المفوضية غير حقيقية”.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت ليلة أمس السبت، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43 بالمئة.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية أن مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 ملايين ناخب، مضيفة أن النتائج قابلة للطعن.

وكانت انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول الجاري، قد أجريت مبكرا عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، أنه تم التعامل مع الطعون الانتخابية بحيادية، وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.