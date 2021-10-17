إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 350 ألف حالة منذ تفشي الوباء

كشفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تجاوز اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19 منذ ظهوره في الاقليم 350 الف حالة توفي منهم اكثر من ستة الاف مصاب.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 8152 فحصا جديدا ظهر من خلال نتائجها اصابة 1147 شخصا جديدا.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 1517 مصابا، مقابل وفاة 12بسبب تداعيات الاصابة بالفيروس.

وفي الاحصاءات الكلية للوزارة اشار البيان الى انها حجرت 21871 خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت 3253251 فحصا منذ ظهور الفيروس في الاقليم، عوفي منهم 325164 مصابا.

وبلغ مجموع المصابين منذ تفشي الفيروس، بحسب البيان الوزاري، 350195 مصابا مازال 18895مصابا منهم تحت العناية الطبية، فيما تأكد وفاة 6136 مصابا متأثرين بتداعيات الوباء.