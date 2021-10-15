نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يبحثان سير عملية التصويت في الانتخابات ونتائجها

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة ونتائجها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، حيث جرى خلال الاجتماع بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان، الذي صدر اليوم الجمعة (15 تشرين الأول 2021)، سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة ونتائجها، والأوضاع في العراق بصورة عامة، والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد.

وفي السياق أعرب الجانبان عن الأمل في أن “تؤدي نتائج الانتخابات إلى تشكيل حكومة تستجيب لمطالب وتطلعات وتوقعات كل مكونات العراق وتوفر الأمان والاستقرار والخدمات للعراقيين، واتفق الجانبان على ضرورة حسم الطعون والملاحظات على نتائج الانتخابات بالسبل القانونية”.

من جانبه، شكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني السيدة بلاسخارت وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وبارك دورهم المشهود في مراقبة عملية التصويت ومساعداتهم ودعمهم للعراق.

ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، فيما حصلت كتلة تقدم، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، في حين تراجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ولم يفز سوى بـ14 مقعدا وفق النتائج الأولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.