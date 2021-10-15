أكتوبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تخصيص أكثر من 15 مليار دينار لتنفيذ حزمة مشاريع في كرميان

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فى :أخبار عــامة
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تخصيص أكثر من 15 مليار دينار لتنفيذ حزمة مشاريع في كرميان

قالت دائرة الإعلام والمعلومات الجمعة إن حكومة إقليم كوردستان خصصت أكثر من 15 مليار دينار لتنفيذ حزمة مشاريع في منطقة كرميان.

وأضافت الدائرة في بيان “انطلاقاً من المصلحة العامة وتنفيذاً لبرنامج عمل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وسعياً لتقديم أفضل الخدمات لمواطني كوردستان، قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تخصيص وصرف 15,826,000,000 مليار دينار لتنفيذ العديد من المشاريع في إدارة كرميان بمختلف القطاعات، ومنها (الطرق والمياه والصحة والبلديات والتربية والري والكهرباء والإعمار)”.

وأضاف البيان أن المبلغ المخصص سيتم صرفه على مراحل من الميزانية الاستثمارية لإدارة كرميان.

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