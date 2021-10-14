الديمقراطي الكوردستاني يؤكد أهمية اعادة تنظيم الحكم الفيدرالي بالعراق لحل المشاكل العالقة

اكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة اعادة تنظيم الحكم الفيدرالي بالعراق لحل المشاكل العالقة، مشيراً إلى أنه من “الضروري ضمان وحدة الصف والاتفاق داخل إقليم كوردستان”.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، باشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور مجموعة من أعضاء الحزب، اليوم (الخميس 14تشرين الأول 2021)، حول المستجدات في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق.

في بداية الاجتماع، هنأ الحزب الشعب الكوردي لمشاركته المدنية في العملية الانتخابية التي جرت بشكل ديمقراطي وآمن، ومنحهم ثقتهم للمرشحين الحماة والمدافعين عن المصالح القومية والوطنية للكورد.

كما شكر الحزب جميع الداعمين المخلصين في رئاسة إقليم كوردستان والحكومة والبرلمان، البيشمركة وجميع القوات الامنية، والذين اخذوا تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعين الاعتبار وساهموا في انجاح العملية الانتخابية، وعملوا باخلاص من اجل نجاح المرشحين.

كذلك وجه الحزب شكره لاعضاء اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية، وأعضاء الحزب في مكاتب التنظيم وباقي الأقسام، وكل من ساهم في انجاح الانتخابات البرلمانية ونجاح الحزب في العملية.

وأكد بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن “العراق يمر بمرحلة حساسة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤمن بحاجة الحكم الفيدرالي في العراق إلى إعادة تنظيمه بشكل عصري يلبي حاجات ومطالب جميع المكونات، ويحل جميع المشاكل العالقة. وإن حل المشاكل في إطار الدستور يؤدي إلى الاستقرار والسلام الاجتماعي، وخصوصا تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وحل المشاكل العالقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان”.

وأشار البيان إلى “ضرورة ضمان وحدة الصف والاتفاق داخل إقليم كوردستان، وإن التعاون والحفاظ على المصالح القومية والوطنية العليا، وتأمين الحقوق غير المحققة واجب الجميع”.