أكتوبر 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني وبلاسخارت يأملان ان تكون الحكومة الاتحادية المقبلة شاملة وتخدم كل المكونات

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني وبلاسخارت يأملان ان تكون الحكومة الاتحادية المقبلة شاملة وتخدم كل المكونات

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى في الاجتماع ، التباحث حول آخر التطورات في العراق ولا سيما الانتخابات النيابية العراقية، كما تمت الإشادة بدور المراقبين الدوليين ومراقبي الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وإنجاحها.

وأعرب الجانبان عن أملهما بأن تكون الحكومة القادمة حكومة شاملة، وتخدم مختلف المكونات والمواطنين العراقيين بدون تمييز.

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