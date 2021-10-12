نيجيرفان بارزاني مخاطباً القوى والأطراف السياسية: يجب أن نشكل حكومة تصحح العملية السياسية

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خطابا للقوى والأطراف السياسية بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات العراقية بالقول: “يجب أن نشكل حكومة تصحح العملية السياسية”.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الأول 2021)، إن “الكل منتصرون، وعلينا أن نكون صفاً واحداً متلاحمين متكاتفين”، مضيفا أن “العراق وإقليم كوردستان أصبحا في مرحلة جديدة”.

وحسب رئيس إقليم كوردستان أنه “كيفما حسمت النتائج النهائية فإن الجميع منتصرون، وعلينا جميعاً أن نستعد للواجبات والمسؤوليات المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة القادمة”.

ودعا الى الاستعداد “للواجبات والمسؤوليات المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة”، مشيرا الى أن “وحدة الصف، التلاحم والتكاتف، مفاتيح نجاحنا”.

“وحدة الصف، التلاحم والتكاتف، مفاتيح نجاحنا التي تضمن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وحدة الصف تحمي المكاسب والنظام الاتحادي والكيان السياسي لإقليم كوردستان”.

وخاطب نيجيرفان بارزاني القوى والأطراف السياسية العراقية بالقول: “لنحل مشاكل البلد على أساس الدستور برؤية وقراءة وفهم جديد واقعي وبالإفادة من تجارب وأخطاء الماضي”.

وتابع: “آن الأوان لنعمل معاً على تشكيل حكومة وطنية اتحادية”، لافتا الى وجوب تشكيل حكومة اتحادية “تعزز مؤسسات الدولة، وتسيطر على الفصائل والقوات المسلحة الخارجة عن القانون، وتصحح العملية السياسية”.