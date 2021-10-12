مسرور بارزاني بعد الفوز الكبير للديمقراطي الكوردستاني: لنعمل معاً على تحقيق الاستقرار والشراكة الحقيقية في العراق

هنأ مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وقيادة وأعضاء ومناصري الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماهير كوردستان ، بالفوز الكبير الذي حققه الحزب في الانتخابات العراقية المبكرة ، كما خص بالتهنئة ممثلي الكورد في قلب كوردستان “كركوك” الذين اثبتو مرة أخرى ان هوية كركوك كوردستانية .

وقال مسرور بارزاني في بيان بالمناسبة، ان “فوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهذه النسب العالية من الاصوات في كركوك، دليل على وفاء جماهير كركوك للنهج المبارك للبارزاني الخالد ونهج المقاومة والروح الكوردية العالية”.

وأضاف مسرور بارزاني ” كذلك أشكر الاخوات والاخوة الايزيديين الذين جددوا دعمهم القوی للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مناطقهم ” خاصة في شنگال(سنجار) وبالتأكید فإن الحزب كما كان دائماً سيكون المدافع القوي عن حقوقهم”.

وتابع بارزاني ، بالقول “كما أهنئ الجهات الأخرى الفائزة في هذه الانتخابات، وآمل أن نتمكن من العمل معا من أجل المصالح العليا للشعب والوطن والعمل على تطبيق الدستور بأكمله، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والشراكة الحقيقية على مستوى العراق، بهدف تعزيز اكبر للعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.”