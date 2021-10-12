أكتوبر 12, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

حكومة كوردستان ترصد مخصصات مالية لتنفيذ مشروع خدمي في رانية

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فى :أخبار عــامة
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حكومة كوردستان ترصد مخصصات مالية لتنفيذ مشروع خدمي في رانية

ذكرت دائرة الإعلام والمعلومات الثلاثاء أن حكومة إقليم كوردستان رصدت مخصصات مالية لتنفيذ مشروع خدمي في منطقة رانية.

وقالت الدائرة في بيان إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص 382 مليون و900 ألف دينار لتنفيذ مشروع خدمي في جزء من حي دروازة في رانية.

وأضاف البيان أن المبلغ سيتم صرفه على مراحل من الميزانية الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة.

وأوضحت الدائرة أن هذا المشروع الخدمي يأتي في إطار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تقع في صلب عمل التشكيلة الوزارية التاسعة.

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