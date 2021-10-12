الكشف عن اعداد النسوة الفائزات بمقاعد برلمانية

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة تمكين المرأة العراقية، الثلاثاء، فوز 97 امرأة بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء.

وقالت مدير عام الدائرة د. يسرى كريم محسن، في بيان اليوم (12 تشرين الاول 2021)، إن نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلكم النسوة اللائي أبدين شجاعة وإصرارا للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن اليوم هو انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع”.

وأضافت، أنه “وبحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ (97) مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء من بينها فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا”.

وأشارت مدير عام الدائرة، إلى أن الرسالة الحقيقة للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان؛ بل يتعين على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع.

ويلزم قانون الانتخابات انتخاب 83 امرأة في البرلمان، وهي نسبة تمثل 25 بالمئة من اجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائبا.