الاتحاد الأوروبي: الانتخابات العراقية سارت بشكل جيد

– قال فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات سارت بشكل جيد، لافتا الى انه حدثت خروقات صغيرة خلال سير العملية الانتخابية.

وقالت مديرة فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي ان تقرير تقييم العملية الانتخابية سيقدم إلى مجلس النواب الجديد.

واشارت كرامون الى ان الناخب العراقي أدلى بصوته بكل حرية، مؤكدة ان الفريق لم يلحظ خروقات كبيرة خلال العملية الانتخابية.

واضافت ان مهمة الفريق ستنتهي بعد إعداد تقرير عن سير عملية الانتخابات وتقديمه الى الجهات المعنية، مؤكدة ان الفريق سيواصل دعمه للعراق.

واكدت ان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد بغض النظر عن طبيعة النتائج ومدى تقبل القوى السياسية لها.