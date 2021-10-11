مسرور بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفيا من الرئيس العراقي بشأن الانتخابات

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاثنين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنتائج التي حققها في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت أمس الأحد.

وذكرت المكتب الاعلامي لحكومة اقليم كوردستان في بيان، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية للتهنئة بنجاح انتخابات مجلس النواب في الإقليم وجميع أرجاء العراق.

ووصف صالح، بحسب البيان، الانتخابات بـ”العملية الناجحة”، كما هنأ رئيس حكومة كوردستان على النتيجة التي حققها الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد الجانبان على ضرورة أن تتفاوض جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، وتعمل بالتعاون والتنسيق المشترك لجعل نتائج الانتخابات تصب في خدمة مصالح إقليم كوردستان وسائر أنحاء العراق بما يخدم حقوق الشعوب العراقية كافة.

وجرى يوم أمس الأحد الاقتراع العام حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في خامس انتخابات بعد العام 2003.