اسماء المرشحين الفائزين في نينوى
ادناه أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بمحافظة نينوى:-
الدائرة الأولى
اخلاص صباح خضر حسين الدليمي
طعمه عبدالله حمادي حنظل اللهيبي
احلام رمضان فتاح اسماعيل الكاكئي
الدائرة الثانية
شريف سليمان علي بلنك الباستكي
كافين سعيد محمد احمد كلي روماني
شيروان جمال خضر خالد الدوبرداني
الدائرة الثالثة
محما خليل قاسم حسن
فيان دخيل سعيد خضر
ماجد خلف حمو مسطو
الدائرة الرابعة
محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري
ابراهيم محمد قبو هسام ال عثمان
نايف مكيف شنان دباس الشمري
الدائرة الخامسة
فلاح حسن زيدان خلف اللهيبي
عبدالرحيم جاسم محمد مطلك محمدالمطلك
منصور مرعيد عطيه حمد الجبوري
الدائرة السادسة
ثابت محمدسعيد رضا خضر بشار
وطبان جميل منصور عبدالعزيز الجبوري
خالد سلطان هاشم احمد الطائي
الدائرة السابعة
مزاحم قاسم حمو احمد الخياط
منتهى عبدالوهاب فاضل عباس الفاضل
لقمان نجم احمد نجم الرشيدي
الدائرة الثامنة
يوسف فرج محمد عبدالله السبعاوي
جميل عبد محمود سباك مطاوحي
لطيف مصطفى احمد حسن الورشان