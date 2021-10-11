حركة التغيير تعترف بهزيمتها في الانتخابات وتعتذر من انصارها

أقرّت حركة التغيير الكوردية، اليوم الاثنين، بإخفاقها في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت امس، وفيما عبرت عن اعتذارها لأنصارها، أكدت انها تتحمل المسؤولية عن ذلك.

وجاء في بيان للحركة، ان النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب العراقي اظهرت ان مرشحي حركة التغيير لم يحصلوا على الاصوات اللازمة ولم يفوزوا بها.

واضاف البيان انه بعد تقديم الشكر والتقدير لمروجي الحملات الدعائية ونشطاء الحركة، فانها تطلب الاعتذار ممن صوتوا للحركة وتعترف بان الاخطاء والتقصير بدر منها بالإضافة الى الظروف الموضوعية التي ادت الى خسارة ثقة الناس.

واكدت انها بحاجة الى مراجعة الذات بشكل جذري للحركة وسياساتها، لان الناخبين اتخذوا موقفا وقاطع اغلبهم الانتخابات كما فعل اغلب المواطنين.

واشار البيان الى ان هذا “الواقع المرير بحاجة الى اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية”، معربة عن استعدادها لتحمل المسؤولية واجراء التغييرات الجذرية في اقرب وقت.