الامم المتحدة تحث العراقيين على احترام نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة في أقرب وقت

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، العراقيين على “التحلي بالصبر واحترام نتائج الانتخابات، وحل أي نزاعات قد تنشأ من خلال القنوات القانونية”.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.

وأثنى الأمين العام في البيان ، على ” تصميم نساء ورجال العراق على إسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع “.

وثمن “الجهود المكثفة التي بذلتها الهيئات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخابات برلمانية سلمية إلى حد كبير ، التي دعا إليها شعب العراق في سعيه للإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل”.

وحث الأمين العام “جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر واحترام نتائج الانتخابات، وحل أي نزاعات قد تنشأ من خلال القنوات القانونية ، وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”.

وأكد غوتيريش أن “الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بدعم حكومة العراق وشعبه”.

كما أعلنت المفوضية ، صباح الإثنين ، أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع الخاص والعام (الجمعة والأحد) بلغت 41 بالمائة.​​​​​​​

وجرت الانتخابات بمشاركة ما لا يقل عن 1249 مراقبا أجنبيا، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين، وفق المفوضية.

وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.