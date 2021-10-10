مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج خلال الساعات القادمة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء الاحد، بان اعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعا، مشيرة الى ان أصوات الناخبين خلال الاقتراعين الخاص والعام مصانة ومحفوظة.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، خلال مؤتمر صحفي، ان “أصوات الناخبين خلال الاقتراعين الخاص والعام مصانة ومحفوظة”.

واضاف “نطمح ان تكون النتائج معبرة عن تطلعات وطموح الناخبين”، مبيناً انه “بادرنا سريعاً بالإبلاغ عن الخلل الفني صباح اليوم وتم معالجته فوراً”.

وتابع خلف “طريق الوصول الى انتخابات تشرين كان صعبا جدا وواجهتنا فيه كثير من التحديات”.

مشيراً الى ان ” اعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعا وخلال الساعات المقبلة، كذلك الاعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات قريباً”.