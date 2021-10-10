بعثة الاتحاد الأوروبي تبدي رأيها بشأن سير الاقتراع العام

اعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، الأحد، عدم تسجيل أية مشاكل فنية أو تقنية في مراكز الاقتراع.

وقالت رئيسة البعثة، فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد (10 تشرين الاول 2021)، ان “البعثة لم تسجل أي خروق منذ بدء التصويت العام”.

وأضافت كرامون، أن “البعثة لم تسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في مراكز الاقتراع”.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها اليوم الاحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا و21 تحالفا، و109 أحزاب.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، إجراء قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي في الرابعة عصرا لبيان مدى مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها اليوم، (10 تشرين الاول 2021)، إن “العملية الانتخابية تجري بكل سهولة ويسر وقريبا عند الساعة الرابعة ستجري المفوضية قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي بواقع محطة في كل مركز انتخابي”.

وأضافت الغلاي، ان “الغرض من العملية للتأكد من مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني مع اليدوي الذي سيجرى بعد انتهاء عملية الاقتراع العام في الساعة السادسة”.

وبدأت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عملية الاقتراع العام لاختيار مجلس نواب جديد لأربع سنوات.