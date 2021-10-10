تقرير أولي.. 32 % نسبة مشاركة العراقيين في التصويت العام

أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، تقريره الأولي لمراقبة التصويت العام، مشيراً الى تصاعد نسب الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية.

وتمكن 2024 مراقبا تابعين لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة، من ارسال تقاريرهم، من أصل 8853 مراقبا.

ورصد التقرير، استبعاد 137 مراقبا او وكيل مرشح، اي بنسبة 6.76 بالمائة، عن محطات الاقتراع.

وطبقا للتقرير، قام الناخبون بإدخال هواتفهم الذكية الى 299 محطة اقتراع، بما يشكل نسبة 12 بالمائة.

وأشّر التقرير، أن عدد المحطات التي قام الناخبون فيها بالتصويت من دون تقديم وثيقة أو هوية تعريفية، وصل الى 626 خرقا، بنسبة 31 بالمائة، لافتا الى انه جرى تعليق عملية الاقتراع “بشكل رسمي” 396 مرة، وهذه تشكل نسبة 19,56 بالمائة.

كذلك وثّق التقرير 224 خرقا لسرية الاقتراع (اقتراع جماعي، اقتراع خارج المعزل، تواجد أشخاص غير الناخب خلف المعزل، باستثناء حالات المساعدة القانونية، وتواجد أشخاص غير مرخص لهم داخل المحطة)، أي بنسبة 11 بالمائة.

وحدّد تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، نسبة المشاركة في الاقتراع العام، حتى الساعة الرابعة عصرا، بلغت 32 بالمائة.

يشار الى ان الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي يضم كلا من شبكة شمس وشبكة عين وشبكة سفراء الحرية وتحالف الاقليات العراقية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة نراقب.