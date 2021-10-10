شبكة عين: ضعف بالمشاركة في الانتخابات وعطل نسبة كبيرة من أجهزة الاقتراع

افاد مدير شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية سعد البطاط، بأن ما تم رصده اليوم في الاقتراع العام، هو ضعف المشاركة في الانتخابات، والسمة الاخرى التي رصدت هي تعطل اجهزة الانتخاب، مشيراً الى ان نسبة كبيرة من هذه الاجهزة ابتدأ عطلها اليوم.

وقال البطاط اليوم الاحد (10 تشرين الاول 2021) إنه “كان المفروض ان تكون الشركات الفاحصة والمتعاقدة معها مفوضية الانتخابات بملايين الدولارات، هي الضامنة لهذه الاجهزة، بدلا من ان تحرج المفوضية، الامر الذي تسبب باحراج الناخبين الذين لم يستطيعوا ان يصوتوا، لان اعداداً كبيرة من الاجهزة اصابها العطل”.

واضاف ان “هذه الاعطال تم رصدها في مجمل المحافظات العراقية، فضلا عن باقي الانتهاكات مثل التأثير على الناخبين والتجمعات الانتخابية في ضمن حدود الـ 100 متر والدعاية الانتخابية التي كانت تمارس من قبل اغلب المرشحين والكتل السياسية”.

وبين البطاط انه “من خلال مشاهدات مراقبينا، تقدر نسبة المشاركة الى ما بعد الظهر في عموم محافظات العراق بنسبة 25%، ومن المؤكد ان هذه النسبة هي قليلة، ونأمل بان ترتفع هذه النسبة مع الاقتراب من الساعة 6 مساء، واذا لم تكن هناك مشاركة فالبرلمان المقبل سيكون اسوأ من سابقه”.

وكان مصدر مطلع في محافظة البصرة، قد أفاد بتوقف أكثر من 20 جهاز اقتراع عن العمل، خلال التصويت العام اليوم الأحد، في المراكز الانتخابية.

وقال المصدر، يوم الأحد (10 تشرين الاول 2021)، أن “أكثر من 20 جهاز اقتراع داخل المحطات الانتخابية في عموم محافظة البصرة، توقفت عن العمل”.

وتوجّه العراقيون اليوم الأحد الى مراكز التصويت، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العامّ، لانتخاب نواب الدورة الخامسة في البرلمان العراقي.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (10 تشرين الأول 2021)، أمام الناخبين، على أن يستمرّ التصويت الى غاية الساعة السادسة مساءً.

المفوضية العليا للانتخابات أكدت في وقت سابق، أنّها ستُعلن النتائج الأوّلية للتصويت بعد 24 ساعة من انتهائه.