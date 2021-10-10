الرئيس بارزاني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية المبكرة

أدلى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بصوته في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وفُتحت صناديق الاقتراع عند تمام السابعة من صباح اليوم، وتُغلق عند السادسة مساء بالتوقيت العراقي، في حال لم يجر تمديد التصويت.

وتجري الانتخابات بمشاركة مراقبين دوليين من الأمم المتحدة، ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات لاختيار 329 نائباً.

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.