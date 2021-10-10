رئيس حكومة إقليم كوردستان يُدلي بصوته في الانتخابات

أدلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بصوته في انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له بعد التصويت في مركز انتخابي بأربيل: “صوتّنا للمرشح الذي نعتقد أنه يمثلنا في البرلمان العراقي”.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن تمضي العملية الانتخابية بأجواء آمنة وطبيعية، وأضاف: “نأمل أن يصوت من له حق الانتخاب في هذه العملية الانتخابية”.

وجاءت هذه الانتخابات كتنازل تقدمها السلطة العراقية لحركة احتجاجية غير مسبوقة اسفرت عن وقوع مئات الضحايا، وتجري بمشاركة مراقبين دوليين من الأمم المتحدة.

ويحق لنحو 25 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات لاختيار من يريدونهم من بين 3240 مرشحاً. وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائباً، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعاً للمستقلين والمرشحين المحليين.

ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.