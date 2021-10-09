أكتوبر 09, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نيجيرفان بارزاني يثمن المشاركة الواسعة للبيشمركة والقوات الأمنية والنازحين في التصويت الخاص

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يثمن المشاركة الواسعة للبيشمركة والقوات الأمنية والنازحين في التصويت الخاص

ثمّن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء امس الجمعة، المشاركة الواسعة للبيشمركة والقوات الأمنية والنازحين في التصويت الخاص لانتخابات البرلمان العراقي.

وقال رئيس الإقليم عبر تويتر: «سررت بانتهاء عمليات الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب في العراق وإقليم كوردستان بنجاح».

وأضاف نيجيرفان بارزاني «أشكر وأثمن المشاركة الواسعة للبيشمركة والقوات الأمنية والإخوة والأخوات النازحين».

وختم رئيس الإقليم بالقول: «آمل أن تجري عمليات الاقتراع العام بنجاح وسلاسة».

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