أكتوبر 09, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوجه الشكر لأجهزة إقليم كوردستان الأمنية

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يوجه الشكر لأجهزة إقليم كوردستان الأمنية

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء امس الجمعة، عن شكره للأجهزة الأمنية في الإقليم على مشاركتها الكثيفة في التصويت الخاص ودورها في الحفاظ على أمن المجتمع.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «شكراً لأجهزتنا الأمنية الشجاعة على إقبالكم الكثيف اليوم على التصويت في جميع أنحاء إقليم كوردستان وعلى العمل الذي تقومون به للحفاظ على مجتمعنا آمناً».

وأضاف بارزاني «لدي ثقة كاملة في قدرتكم على حماية الناخبين والأسر في التصويت العام يوم الأحد القادم».

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