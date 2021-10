مسرور بارزاني يوجه الشكر لأجهزة إقليم كوردستان الأمنية

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء امس الجمعة، عن شكره للأجهزة الأمنية في الإقليم على مشاركتها الكثيفة في التصويت الخاص ودورها في الحفاظ على أمن المجتمع.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «شكراً لأجهزتنا الأمنية الشجاعة على إقبالكم الكثيف اليوم على التصويت في جميع أنحاء إقليم كوردستان وعلى العمل الذي تقومون به للحفاظ على مجتمعنا آمناً».

وأضاف بارزاني «لدي ثقة كاملة في قدرتكم على حماية الناخبين والأسر في التصويت العام يوم الأحد القادم».

Thank you to our brave security services for your strong turnout today across the Kurdistan Region and for the work you do to keep our communities safe. I have full confidence in your capacity to protect voters and families in the general vote on Sunday -mb.

