المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة 100 بالمئة

أعلنت المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، تطابق العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية مع نتائج العد والفرز الالكتروني 100%.

وقالت الغلاي، اليوم السبت (9 تشرين الأول 2021)، إنه “بعد انتهاء عملية الاقتراع يوم أمس الساعة السدسة مساء، وظهور نتائج التقرير الالكتروني التي وزعت على الوكلاء، والتي تم نشرها في المراكز، فتحت المحطة التي اختيرت من قبل القرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدوياً”.

وأشارت إلى انه “تطابقت نتائج هذه المحطات التي اختيرت نتائج تطابق العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية مع نتائج العد والفرز الالكتروني 100%”.

وشهدت كافة المحافظات العراقية يوم أمس الجمعة (8 تشرين الأول 2021)، عملية الاقتراع الخاص، التي شملت الاجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، يوم أمس الجمعة، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص، بلغت 69 في المائة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، ذكر ان يوم أمس الجمعة شهد اقبالاً كبيراً جداً من قبل منتسبي الاجهزة الامنية كافة على مراكز الاقتراع، مشيرا الى عدم حدوث اي مشاكل.

وذكر المحنا يوم الجمعة (8 تشرين الاول 2021) ان “الامور سارت بكل سلاسة وسهولة، وهناك تعاقب لكل المنتسبين على شكل وجبات في عملية التصويت الخاص، وذلك حتى لا يكون هناك تكدس في مراكز الاقتراع من جهة، ومن جهة اخرى كي لا يكون هناك خلل يتسبب في نقص بوجود الاجهزة الامنية الماسكة لقواطع المسؤولية”.