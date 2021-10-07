مفوضية الانتخابات: أكثر من 400 اعلامي أجنبي يغطون الاقتراع

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، أن أكثر من 400 إعلامي أجنبي، سيقومون بتغطية الانتخابات في العراق.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، إن “عدد الاعلاميين الأجانب الذين سيقومون بتغطية أحداث الانتخابات وصلت الى 419 اعلامياً”، مشيرة الى أن “عددهم في تزايد”.

أبو سودة، لفتت الى أن “أماكن تغطيتهم في المراكز الانتخابية، ستكون مثل عمل الاعلاميين المحليين”.

يشار إلى أن عدد الناخبين العسكريين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص يوم غد الجمعة يبلغ مليوناً و570 ألفاً و77 ناخباً.

ومن المقرر أن يكون تصويت الناخبين العسكريين في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2548 محطة انتخابية موزعة بين محافظات العراق كافة.

ويشمل التصويت الخاص أيضاً إدلاء 120126 نازحاً في 86 مركزاً انتخابياً بواقع 309 محطات انتخابية، فضلاً عن تصويت المئات من نزلاء المستشفيات والسجون في محطات اقتراع خاصة.

ووصل الى العراق 715 مراقباً دولياً سينتشرون في جميع محطات الاقتراع، لمراقبة الانتخابات في البلاد.

وينتخب العراقيون في العاشر من تشرين الأول الجاري 329 نائبا جديدا في البرلمان في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في تشرين الأول 2019، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي.

يبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ25 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ويتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018. يوجد أيضا 789 مرشحاً مستقلاً، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.