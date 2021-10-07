وزير النفط: كلفة انتاج الكهرباء من النفط الخام 5 مليارات دولار سنوياً

كشف نائب رئيس المجلس الوزاري للطاقة ووزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الخميس، عن كلفة استخدام النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق سنوياً.

وقال عبد الجبار، في حديث لعدد من الصحفيين، إن “خطة الحكومة الوصول إلى 7500 ميغا واط، عن طريق الطاقة النظيفة، من خلال توقيع عقود والتزامات قبل عام 2023”.

وأضاف أن “المتحقق حاليا من هذه العقود هو ما نسبته 40% منها، أي ما يعادل 2500 ميغا واط”، مشيرا إلى أن “العراق يستهلك كميات هائلة من النفط الخام وبواقع 190 ألف برميل في وقت الذروة، بالتالي كلفتها على الموازنة العامة تصل إلى 5 مليارات دولار بالسنة”.

وأشار وزير النفط، إلى أن “انتاج ميغا واط الواحد من الوقود السائل تصل إلى 120 دولار، في حين كلفة إنتاج الطاقة من الطاقة النظيفة تبلغ 40 دولار”.