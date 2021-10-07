العراق يسجيل 2044 إصابة و33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2044 إصابة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2021) انها سجلت 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في جميع مدن ومحافظات العراق، بهذا يصل العدد الكلّي للوفيات جرّاء الفيروس في البلاد إلى 22473 حالة منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في العراق إلى 2018667 شخصاً.

أما حالات الشفاء من كورونا فبلغت 3150 حالات، بحسب وزارة الصحة، وبهذه الحالات الجديدة يبلغ عدد الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس حتى الآن 1935271 شخصاً.