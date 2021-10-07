تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد والإثنين في العراق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تعطيل الدوام الرسمي يَومَي الأحد والإثنين في العراق.

وجاء في بيان الأمانة، اليوم الخميس، (7 تشرين الأول 2021)، أنه “استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تَقرّر ما يأتي:

تعطيل الدوام الرسمي، ليومَي، الأحد والإثنين، المُوافقَيْنِ للعاشر والحادي عشر من تشرين الأول الجاري سنة 2021؛ تزامنا مع موعد إجراء الانتخابات، ولفسح المجال أمام المفوضيّة العُليا المستقلة للانتخابات؛ لاستكمال الإجراءات اللوجستيّة لعملية الاقتراع، على أن يتم التنسيق بين الوزارات والدوائر الأمنيّة، والخدميّة، والصحيّة، وبين الجهات المعنية بعملية الاقتراع، لدعم العمليّة الانتخابيّة”.

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، حيث ستتم عملية التصويت في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.