اعتبارا من يوم الاحد المقبل .. الحكومة العراقية تتحول الى “حكومة تصريف اعمال”

أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان الحكومة العراقية ستتحول الى حكومة “تصريف اعمال” اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وقال حرب، انه “بالنظر لصدور قرار مجلس النواب بحل نفسه في السابع من شهر تشرين الأول الحالي، بالتالي فإنَّ مجلس النواب سيكون منحلاً في نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد، ويفقد أعضاؤه صفة عضو مجلس النواب ويتحولون إلى مواطنين اعتياديين بلا مخصصات أو امتيازات أو حصانة كفلها لهم القانون”.

وأضاف أنَّ “حل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية لا يحتاج إلى قرار جديد أو مرسوم جمهوري أو اجراء قضائي أو تنفيذي بل هي تحصيل حاصل وتنفيذ واجب لقرار مجلس النواب السابق”، لافتا إلى أنَّ “الحكومة منذ (الأحد) ينبغي لها تصريف الأعمال للأمور اليومية الأساسية فقط والتي لا يمكن تأجيلها دون اتخاذ أي قرارات “.