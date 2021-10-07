المفوضية دربت اكثر من 550 الف موظف اقتراع ومشرف انتخابي

اعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دربت نحو 550 الف موظف اقتراع ومشرف استعداداً للانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري الاحد المقبل.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، ان المفوضية اكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية والامنية لانتخابات مجلس النواب المبكرة،ومنها تدريب خمسمائة وثلاث وخمسون الف موظف اقتراع ومشرف للعمل بيومي التصويت الخاص والعام اللذان سيجريان يومي غدا الجمعة والاحد.

وبين الرديني ان هذا العدد من المتدربين هو الاكبر على مستوى جميع الانتخابات السابقة،مشيراً بان اغلبهم من موظفي الدولة وسيتم منحهم كتاب شكر وقدم لستة اشهر.