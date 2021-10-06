نيجيرفان بارزاني: اليوم لا يوجد أي حزب عراقي يهاجم إقليم كوردستان في دعايته الانتخابية

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء إن المعادلة السياسية في البلاد قد تغيرت ولا يوجد اليوم حزب عراقي يستخدم مهاجمة الإقليم في دعايته الانتخابية.

وقال بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مهرجان انتخابي في محافظة السليمانية مخاطباً الأطراف السياسية الكوردستانية، “لانهاء مهاجمة كوردستان ولتحقيق مكاسب أكثر ولحفظ حاضر ومستقبل الاقليم واجيالنا المقبلة يتعين ان نتحد”.

وأضاف ” حاليا الوقت مناسب لنا جميعا ببرنامج استراتيجي واحد أن نؤسس لتعاون حقيقي مع العراقيين كافة في إطار تطبيق الدستور، وانهاء مسألة حرمان كوردستان من حقوقه بالموازنة الاتحادية العامة”.

وتابع بالقول إن “الاطراف العراقية لم تعد تعادي كوردستان للحصول على الاصوات الانتخابية لانه بعد تظاهرات تشرين تفهم الشعب العراقي بأن مشكلة انعدام الخدمات في وسط وجنوب البلاد لا علاقة له بالتقدم الحاصل في اقليم كوردستان، ولكن هذا الأمر مرتبط بسوء إدارة السلطة من قبل الاحزاب المتنفذة في تلك الحدود”.