محافظ أربيل: نواجه صعوبة في تصويت النازحين خارج مخيماتهم

اكد محافظ العاصمة أربيل، اوميد خوشناو، اليوم الاربعاء، ان الاستعدادات لاجراء الانتخابات في يومي الاقتراع الخاص والعام في اربيل شارفت على الاكتمال، وتم تقديم كافة التسهيلات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، ولمكتب إقليم كوردستان، ومكتب المفوضية في أربيل، ولكننا نواجه صعوبة في تصويت النازحين خارج مخيماتهم.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين، “قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم فتح اي مراكز للتصويت داخل المخيمات، لكي يتمكن النازحون من التصويت في الانتخابات المقبلة، بل طلبوا نقل جميع النازحين للتصويت في المراكز الانتخابية العامة وكل ناخب حسب محافظته، ونحن بدورنا اخبرنا المفوضية ان هذا أمر في غاية الصعوبة”، مبيناً ان “الاتصالات مستمرة ونعمل على معالجة هذا الأمر “.

واضاف، “ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد عمل دائما على الحفاظ على الكيان السياسي لاقليم كوردستان، ووجود الديمقراطي الكوردستاني في هذه المرحلة امر مهم جداً، فهو الحزب الوحيد الفعال والموحد وصاحب مرجعية سياسية قوية لحماية الحقوق الدستورية لشعب اقليم كوردستان ، في ظل الانقسامات التي تشهدها الاحزاب الكوردستانية الاخرى”.