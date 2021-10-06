رسميا.. انتهاء عمر مجلس النواب العراقي

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، انتهاء عمر مجلس النواب النواب العراقي اليوم، فيما اشارت الى ان المجلس لا يحتاج لعقد جلسه لحل نفسه كونه صوت سابقاً على القرار.

وقال عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، إن “البرلمان لا يحتاج لعقد جلسة لحل نفسه وإنما يوم غدا سيحل تلقائياً شريطة إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع إقامة الانتخابات فان البرلمان سيعود لمزاولة مهامه وإكمال مدته الدستورية”. وأضاف أن “نتائج الانتخابات ستعلن خلال 24 ساعة، وبعدها تذهب للمصادقة عليها في المحكمة الاتحادية، كما سيتم النظر بالطعون المقدمة، لذلك فان مدة انعقاد أول جلسات البرلمان الجديد غير معلومة”، مؤكدا أنه “لن يكون هناك فراغ دستوري لأن الانتخابات إذا ما جرت سيكون هناك مجلس منتخب، وفي حال عدم المصادقة على النتائج أو كانت الطعون كثيرة وألغيت الانتخابات المقبلة فان مجلس النواب القديم (الحالي) سيعود إلى مزاولة أعماله”.

وتوقع العزاوي أن “تمضي الانتخابات بصورة طبيعية لأن المفوضية المستقلة للانتخابات اتخذت إجراءات كثيرة جداً لمنع التزوير بالانتخابات واجراءاتها ممتازة جداً وتعليماتها ستحد كثيراً من التزوير”.