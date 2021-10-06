طقس العراق: استمرار الاجواء الخريفية وترقب موعد هطول الامطار

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تقلبات في أجواء البلاد مابين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي في تدوينة له الاربعاء،6 تشرين الأول 2021، إن “خرائط الطقس تشير إلى تقلبات وسكون في حركة الرياح خلال اليوم الأربعاء وغد الخميس خصوصا مناطق الجنوب وغرب البلاد لتعود الرياح الشمالية الغربية من مساء الخميس بينما تستمر متقلبة الإتجاه وجنوبية شرقية في غرب البلاد والمنطقة الغربية وتظهر بعض السحب المتفرقة خصوصا مناطق الجنوب”.

وأضاف الاسدي، أن “درجات الحرارة تتراوح ما بين الانخفاض والارتفاع”.

من جهته نشر الراصد الجوي نائل العلي توقعاته لاجواء البلاد خلال الايام المقبلة والتي جاءت بالشكل الاتي:

لا أمطار تذكر خلال العشرة ايام القادمة، أجواء خريفية مستقرة اعتيادية.

المواسم التي تكون فيها ظاهرة La Niña حاضرة تمتاز بخصائص أهمها: تأخر موسم الأمطار، تباعد الحالات الماطرة (رغم غزارتها القوية احيانا ضمن وضع معين NAO- و AO- مع نشاط MJO)، موجات برد وممكن تكون الأجواء الباردة في وقت مبكر في شهر تشرين الثاني، فضلا عن عشوائية معدلات الأمطار في مدن البلاد، كما حدث في السنة الماضية لكن الكثير من المدن تكون أقل من المعدل الطبيعي.