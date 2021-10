رئيس أشهر جمعية إغاثة أمريكية : تقديري العميق لرئيس وزراء إقليم كوردستان لدعمه المسيحيين وبقية المكونات

أشاد رئيس جمعية Samaritan’s Purse الامريكية (جمعية إغاثة مسيحية دولية) فرانكلين غراهام ، بإعلان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني توصيته الجهات المعنية في إقليم كوردستان ، بتحويل ناحية عنكاوا ذات الغالبية المسيحية ، والتابعة للعاصمة اربيل الى قضاء ، و”لمساعدته المسيحيين والمكونات الأخرى”.

جاءت هذه الإشادة بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء مسرور بارزاني لناحية عنكاوا ، امس الاثنين ، واجتماعه بالمسؤولين هناك واعلانه توصيته بتحويل الناحية الى قضاء .

وكتب رئيس Samaritan’s Purse فرانكلين غراهام ،على حسابه في تويتر: “أود أن أعرب عن أعمق تقديري لرئيس الوزراء لاتخاذ هذا الإجراء لمساعدة المسيحيين والمكونات الأخرى”.

“صلاتي هي أن يبارك الله عليه وعلى الشعب الكوردي وهم يواصلون نضالهم من أجل الحرية”.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني ، في تغريدة على حسابه ، مساء أمس “قررت اليوم وضع منطقة عينكاوة في أربيل تحت السيطرة الإدارية لسكانها المسيحيين . تمنح هذه الخطوة المسيحيين والمكونات الأخرى حقوقًا في ترشيح قادة مدنيين وتعيين مسؤولين وإدارة أمنهم وتشكيل مستقبلهم بشكل مباشر”.

I would like to extend my deepest appreciation to Prime Minister @Masrour_Barzani for taking this action to help Christians and other groups. My prayer is that God will bless him and the Kurdish people as they continue their struggle for freedom. https://t.co/BR7SA68eDb

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) October 5, 2021